央行：漲電價推升CPI 打擊通膨預期心理更難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）電價調漲方案出爐，中央銀行報告指出，4月起國內電價平均調漲11%，對通膨率將有直接與間接影響，將使今年消費者物價上漲率（CPI）上升約0.27個百分點，並提醒高通膨環境將更難打擊通膨預期心理。

央行27日將赴立法院財政委員會就「電價大漲及央行升息對物價波動的影響」進行專題報告，書面報告今天率先出爐。

央行指出，若通膨率持續高檔，消費者將較強烈感受物價普遍上漲，廠商則易為維持利潤率而頻繁調升售價，且高通膨感受一旦深入人心，影響通膨預期制約，將不利物價穩定。

也因此，央行3月21日理監事會議，考量電價調漲恐形成較高的通膨預期，決議調升政策利率，將有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。

電價4月1日起平均調漲11%，央行分析，家庭電價平均調漲4.5%，估計將直接使得今年CPI年增率上升約0.04個百分點。而產業用電價格調漲12.7%，對通膨率可能有生產成本轉嫁的間接效果，以及形成通膨預期心理的影響。

央行說明，產業生產成本將提高，可能轉嫁給消費者負擔，轉嫁程度將視市場競爭與通膨預期心理強度而定，估計間接影響CPI年增率約0.23個百分點。

併計直接與間接影響後，央行指出，電價調漲將使今年CPI年增率上升約0.27個百分點。與央行21日發布的預測結果相同。

央行並指出，社會各界非常關注這次電價調漲情形，但經由媒體大幅報導可能使通膨預期心理形成，以致推高通膨率。

不過央行表示，為了因應國內物價波動，政府設立跨部會「行政院穩定物價小組」，採取平穩大宗物資價格機制的供給面措施，緩和能源及食物價格波動，對整體物價的穩定有很大幫助，預期今年國內通膨率將維持緩步回降。（編輯：潘羿菁）1130326