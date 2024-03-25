台電：擋通膨3年 無法接受調漲電價被貼詐騙標籤

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（中央社記者曾智怡台北25日電）國民黨立法院黨團召開記者會批評電價調漲，並質疑電費試算案例不符現實。台電今天澄清，對外說明的試算案例皆確實存在，理解立委對民生的關切，但台電擋通膨3年，無法接受被不當貼標籤為「詐騙」。

台電強調，透過實際案例的用電試算，是希望讓民眾理解主要漲幅對象為用電大戶，住宅及內需產業影響較小，藉此降低民眾及店家擔憂，「經濟部長王美花無意、也不可能強迫產業的定價」，盼外界不要擴大解讀。

4月1日電價調漲，經濟部圖卡稱連鎖烘焙坊每月用電只增2元引發熱議。國民黨立院黨團今天批經濟部詐騙，不願告訴民眾電價調漲後將導致萬物齊漲。

台電透過新聞稿指出，此次電價調整方案，最大調幅對象是出口導向，且年用電量5億度以上的用電大戶與年用電量0.5億度以上的資料中心，內需為主的中小企業相對調幅較小，對物價影響應屬溫和。

台電表示，此次電價調整機制相對細緻，努力兼顧反映成本、照顧民生、節能減碳等原則，降低民生低級距電價調幅，住宅330度以下電價微調3%，若每月用電330度，每月電費僅增加20元。

台電說明，產業用電調幅較高，但依經營狀況及用電量分群調整，去年下半年用電量正成長產業調幅為14%，用電量持平或衰退未達10%產業調幅為12%，衰退10%以上產業調幅為7%，以減緩對用電衰退產業衝擊；且為照顧產業弱勢、兼顧社會公益，農漁業、學校、社福團體本次維持電價凍漲。

台電指出，針對各產業受電價調整影響狀況進行評估，針對烘焙業也掌握不同經營形式，可能受電價影響的狀況。

台電建議，官網有提供時間電價試算評估服務，以便用戶瞭解方案內容並進行電費試算，小商店每月用電超過1600度者，可依用電狀況評估改採時間電價計費，善用尖離峰價差節省電費，最高可較累進電價減少11至25%電費。

有關國民黨批評電價大漲，台電說明，各國電業皆受國際燃料價格暴漲影響，主要國家均調漲電價因應，進而推升國內物價；2020至2023年間，韓國工業及民生電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為160%及22%。

台電指出，法國還曾實施「電價盾」制度，管制住宅及小商家電價，但近期已宣布將逐步結束此電價保護措施，甚至今年2月起再度調漲電價，「法國為核電大國卻持續大漲，難道也是錯誤能源政策？」

另外，若以去年CPI年增率看，韓國3.60%、法國4.91%、英國6.72%，相較台灣為2.49%，顯示國內電價調幅相對和緩與細緻，有效抑低通膨。

台電指出，台電發購電燃料成本已連續兩年高達6000億以上，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍處於高點。燃煤部分，近期國際燃煤價格每公噸約130美元，仍遠高於疫情爆發前5年（2015至2019年）平均約80美元。

燃氣部分，中油天然氣採購多為長約，價格主要與國際布蘭特（Brent）原油價格連動，近期Brent油價約80到85美元，高於疫情發生前5年平均約60美元水準。（編輯：林克倫）1130325