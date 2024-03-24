台電：前2年扮消波塊抵擋通膨巨浪 外界勿倒果為因

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）經濟部拍板4月起電價上漲，引來評論抨擊將助長通膨。台電今天發布新聞稿表示，台電扮演助穩物價角色，若非前2年當「消波塊」，吸收成本抵擋全球燃料價格飆漲引發的通膨巨浪，國內通膨情勢會更加嚴峻。

對於媒體評論指責電價波動將助長通膨，台電指出， 此論點顛倒因果關係，忽略近年來台電相對緩和且精細調整電價的實際情況，同時忽略政府與台電為維護物價穩定，所作的努力與客觀數據，令人遺憾。

台電說明，近年來，俄烏戰爭引發國際燃料價格飆漲，各國紛紛大幅調升電價，進而推高國內物價；不過，台灣政府與台電積極吸收燃料成本，有效緩解電價上漲對通膨的衝擊。

台電舉例，近年因國際燃料價格暴漲，各國電價紛紛大幅上漲。2020年至2023年間，韓國工業及民生電價累積調幅分別為87%及49%，德國為34%及36%，英國為126%及79%，法國為160%及22%。

台電指出，相比之下，台灣電價調幅相對和緩與細緻，工業及民生調幅分別為32%及3%。

再看2023年消費者物價上漲率（CPI），台電表示，韓國3.60%、德國5.94%、法國4.91%、英國6.72%，台灣則為2.49%，顯示國內通膨壓力較低，反映台灣在調控電價的穩定策略。

台電進一步指出，這次電價調整方案調整機制細緻，最大調幅對象是出口導向的用電大戶與資料中心，產業部分採較高調幅，用電越多、調幅越高，民生部分採較低調幅；由於內需為主的中小企業調幅較低，對物價影響應屬溫和。

經濟部與台電也針對各種用戶類型，例如不同人數的家庭、不同種類的店家等，以實際案例進行調幅試算，幫助用戶理解自身用電情況及電費計算方式，後續可選擇合適的電價方案，例如改採時間電價方案並善用尖離峰價差，可進一步節省電費支出。

此外，政府也提供商業服務業節能設備補助，協助業者節電、省電費。

經濟部表示，某連鎖早餐店總部2023年申請汰換一級能效空調，搭配使用習慣及空間配置調整，每月用電數約下降1000度；宜蘭某民宿業者去年申請汰換節能標章照明燈具及一級能效空調，節能設備全面升級後，館內電費帳單由2022年的新台幣4萬元，去年降至2萬元左右。（編輯：楊蘭軒）1130324