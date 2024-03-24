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電價漲醫界喊苦 王必勝：將與政院討論調整空間

2024/3/24 14:01
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（中央社記者曾以寧台北24日電）電價4月起平均調漲11%，醫療院所疾呼凍漲醫療機構電價。衛福部次長王必勝今天說，本週將邀醫界了解實際影響，並與行政院討論是否有政策調整空間，或另找財源研議補助方案。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起調漲電價，平均調幅約11%，僅農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體維持電價凍漲。台灣社區醫院協會近期兩度發稿，提出「編列預算支應，藉以凍漲醫療機構電價」、「增加補助台電公司額度，提前召開電價審議臨時會，凍漲醫療機構電價」等訴求。

王必勝今天接受媒體電訪表示，漲電價是重大政策，是否爭取凍漲「不敢說」，但是產業需要管理的部分還是會想辦法處理，已向行政院轉達醫界訴求，院方要求提報資料再行討論。

王必勝表示，會先計算各層級影響多少，評估漲幅影響多大，計算後才知道要如何處理；根據過往資料，初步估計整體醫療院所增加電費約新台幣10億元左右，但統計數字是一回事，也要與相關團體了解實際影響，「通常是越大的醫院影響越小，越小型的院所影響越大」。

眼看距離4月只剩不到10天時間，王必勝說，本週將先評估電價調漲對醫療院所的影響，同時邀集醫界討論電價事宜，了解受影響情況；對於醫療院所電價調漲幅度，將與經濟部討論有無調整空間，若政策上無法調整，是否改提供院所電價補助，則要再找財源處理。

電費占醫療院所總支出，王必勝表示，大型醫院落在0.5%到1.5%之間，地區醫院占比則約2到3%，偏鄉、離島醫院則可能占到4%；將與各層級醫院協會或學會、醫師公會全聯會等團體開會，進行分層評估，不排除優先補助受衝擊較大的小醫院。（編輯：管中維）1130324

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