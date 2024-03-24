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工商協進會：近年不宜再漲電價 盼訂定延徵碳費條件

2024/3/24 16:43
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）新電價4月起實施，平均調幅約11%。工商協進會今天發布新聞稿提出4點聲明，直言理解這次調整電價是不得已措施，但企業營運的各項成本都增加，建議近年不宜再度調漲電費，並訂定暫緩或延徵碳費條件，以免對企業營運帶來負擔。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元調升到3.45元，民生用電採較低調幅，為3%至10%。

工商協進會今天發布新聞稿，提出4點建議，首先，工商界理解電價應該合理反映成本，調整電價是不得已措施，但電費已經連3年針對用電大戶調整，這次電價全面調漲，包括製造業、商家、民生用電都帶來影響，影響層面擴大；除了可能再度衝擊企業營運與民生，也削弱經濟復甦力道，建議近年內不宜再度調漲電費。

其次，明年預計課徵碳費，對於企業營運帶來額外負擔，在萬物皆漲、經營成本變高的情況下，政府應該提供更完整的配套措施，訂定暫緩或延徵碳費的條件、避免重複課徵相關環保規費等，確保企業維繫既有競爭力，並審慎控制通膨與物價穩定。

第三，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，隨著半導體與人工智慧（AI）產業蓬勃發展，潛在的電力需求龐大，建議政府從產業發展趨勢出發，以前瞻性的眼光盤點、計算電力需求，以多元的能源配置選項，強化國家能源韌性。

工商協進會指出，有穩定的電力供需結構，才能有穩定、合理的電價成本，方便企業規劃長期營運方針，也才能確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。

第四，央行日前宣布升息半碼（0.125個百分點），防範通膨，但企業營運成本因此上升，政府應儘速修正「產業創新條例」第10之1條，將投資抵減的租稅優惠延長，並增列企業投入綠色製程相關設備、技術投資等適用租稅獎勵措施，及早實施。

工商協進會並表示，肯定行政院穩定物價小組的努力，將大宗物資降稅措施延長至6月，也期望能延長至今年年底，確保物價穩定。（編輯：楊蘭軒）1130324

#工商協進會
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