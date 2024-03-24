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醫界疾呼凍漲電價 薛瑞元：國家政策要做整體考量

2024/3/24 18:34
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（中央社記者葉素萍台北24日電）電價4月起平均漲11%，醫界疾呼凍漲醫療機構電價，衛福部長薛瑞元今天說，正在評估對醫院營業影響的程度，也向行政院反映醫界訴求，而國家政策要做整體性考量。

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起調漲電價，平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元，僅農漁、學校（幼兒園到大專院校）、社福團體這次維持電價凍漲。

台灣社區醫院協會日前對此表示遺憾，強調醫院是台灣關鍵基礎設施之一，疾呼凍漲醫療機構電價。

薛瑞元下午陪同副總統賴清德，出席在總統府舉辦的「寶貝童心 夢想起飛」聯歡童樂會。

媒體詢問醫院期盼凍漲電費，薛瑞元回應，醫界有這樣的訴求，衛福部正在評估電價上漲對醫院營業的影響到什麼程度，也跟行政院反映相關訴求，「當然國家政策要做整體性考量」。（編輯：林克倫）1130324

#經濟部
#電價
#賴清德
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#行政院
#衛福部
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