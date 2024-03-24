高功率電器電費多1萬？台電：營業場所用長時間才會

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）4月起調漲電價，相關議題引起廣泛討論，有媒體報導若愛用特定電器，每月電費多1萬元。台電今天晚間澄清，烤箱等高功率電器耗電量確實較高，但營業場所長時間使用才會造成此情形，一般家庭較不會出現「每月多1萬」的狀況。

台電說明，高功率家電一般指會產生熱能的電器，需要較高的功率，耗電量也高，如烤箱、電鍋、電熱水瓶等，這類電器實際耗電程度，與使用時間長短有關。報導提到，愛用特定電器每月電費多1萬元，是指營業場所長時間使用下的耗電量所產生的結果。

台電進一步解釋，烤箱是高功率電器，但家用電器比較小台，耗電量相對較低，加上一般家庭不會像烘焙坊等營業場所，出現多台或連續使用多達7至8小時的情形，自然不會有「每月多1萬」的狀況。

至於烘焙坊等營業場所，台電表示，除了可依實際用電狀況評估選用時間電價，也可申請政府節能設備補助，或是台電公司提供節能輔導，節電也節費。

另一方面，民眾憂心電價調漲後1度變8元，台電再度鄭重澄清，民生用電採累進計費方式，每一級距有固定電價，只有超出該級距的用電量，才會按照更高的級距收費。

這波電價調整，住宅1000度以上調漲10%，台電舉例，如果住宅每月用電量為1001度，僅超過1000度的那1度，會依據調漲10%後的電價收費。全國每月用電量超過1000度的住宅用戶，僅占2%，也只有這2%會受到調漲10%影響。

台電表示，用戶想要節省電費，可評估自身用電模式，改選時間電價計費，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電，可進一步節省電費支出。

此外，針對產業用戶，政府2023年起推動「商業服務業節能設備補助」，今年擴大補助品項，鼓勵企業店家全面汰換老舊耗能設備。台電公司也針對中小產業用戶，提供主要耗能設備，如照明、空調及空壓馬達等的節能輔導服務，幫助用戶節電也省電費。（編輯：楊蘭軒）1130324