藍批電價圖卡欺騙人民 綠委：盡可能以民生優先

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（中央社記者王承中、王揚宇台北25日電）電價調漲，經濟部圖卡稱連鎖烘焙坊每月用電只增2元。國民黨團今天批經濟部詐騙，不願告訴民眾電價調漲後將導致萬物齊漲，民進黨團指出，電價調整政府盡可能以民生優先，希望國民黨煽動式語言適可而止。

經濟部電價費率審議會決議，為反映成本及節約用電，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯、許宇甄、張嘉郡、羅智強、國民黨立委李彥秀、楊瓊瓔等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「電價漲幅每日只漲2元？經濟部大搞詐騙，民進黨不詐騙不會執政？」記者會。

洪孟楷表示，民進黨政府漲電價，還發圖卡扭曲、美化詐騙全民。經濟部發圖卡稱，每天只漲新台幣2元電價成本的「北部某烘培坊」，每月用電不超過700度，但事實上，只要是有烘培、烤箱等設備，商家每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上的電費。

洪孟楷指出，就算沒有烘培、烤箱等設備，難道冷氣、冷鏈運送、電燈照明等電費成本，都不用算在內？經濟部把特例當通例，是把人民當小孩在騙，說穿了就是不願告訴民眾電價調漲後，將會導致下一波萬物齊漲的事實。

洪孟楷表示，民進黨護航漲電價只有一招，就是推給國際情勢及國際原油價格。從2010年開始，到2023年最後一季，這10年國際原油價格最高點是在2010到2014年的馬政府時期，以及2020到2021年，原油每桶價格都突破100元美金；近年國際原油出現緩步回跌走勢，民進黨政府是否應該調降電價。

洪孟楷指出，馬政府時期調漲過4次電價，也調降過3次電價，反觀蔡政府，都只在漲電價，從未調降過，「錯誤的政策，比貪污還可怕」。

對於國民黨團所開記者會內容，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在黨團記者會接受媒體詢問提到，這次調整電價是因應國際原物料價格提升及俄烏戰爭後，各國被迫調整電價，而政府盡可能以民生優先，因此這是經過嚴謹的試算與評估，黨團也會持續督促相關部門，持續做穩定民生及物價的工作。

民進黨團副幹事長洪申翰補充，面對電價調整的議題，真的不要互扣帽子，而且從這次的調整方案看出，是希望盡全力緩解對於物價可能造成的衝擊，電價級距方案也是用電大戶漲得多，小用戶則是微幅調整。

洪申翰說，對於如此重大政策，國民黨動不動用詐騙或是各種煽動式語言，這對國家發展政策一點好處也沒有，希望國民黨適可而止，大家可以好好討論，而不是用這種方式，這會讓人民相當厭惡。（編輯：翟思嘉）1130325