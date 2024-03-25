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王美花：民生消費產業電價調幅細緻 不應為漲價理由

2024/3/25 14:31（3/25 14:39 更新）
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經濟部長王美花。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北25日電）新電價4月上路，平均調幅約11%，外界關注是否引發物價全面性飆漲。經濟部長王美花表示，針對民生消費產業的電價調幅非常細緻，建議業者節能，店家若因電價調漲每天多花約新台幣10元，不應因此提高產品售價。

網路節目「齊有此理」今天播出王美花專訪內容，經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，節目主持人王時齊關注電價調漲對民生、物價的影響。

王美花表示，為兼顧照顧民生、穩定物價等原則，電價調整的方案過往安排非常細緻，這次住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，影響戶數占比約93%。

小店家方面，每月700度以下電價調幅3%，701至1500度電價調幅5%，1501至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。王美花以知名牛肉麵店為例，其每月用電為1500度以下，每天增加電費約5元，和1顆滷蛋15元相比，店家若因電價而漲價是沒有道理的。

王時齊追問電價調漲，可能影響台鐵、高鐵和捷運等大眾運輸票價。王美花表示，已有方案協助相關公司汰換能耗較差的設備，像是補助汰換冰水主機、冷氣和照明等設備，可以節省2至3成電力。

至於電價調漲是否連帶影響物價全面性飆漲，王美花強調，這次電價調整方案中，國內消費產業的調幅非常細緻，也建議業者做好電力使用管理，店家若因電價調漲，每天多花約10元，不應因此就提高產品價格。

經濟部電價費率審議會決議4月起電價平均調幅約11%，民生方面，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋。

產業用電方面，逾44萬家產業用戶調幅在14%或之下，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與網路資料中心（IDC）級距，調幅至多25%。（編輯：翟思嘉）1130325

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