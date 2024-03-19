電價漲是否牽動資費 電信業：盡量不轉嫁給消費者

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（中央社記者江明晏台北19日電）電價調漲將推升電信業成本，中華電表示，去年電費也調漲，但中華電營收、獲利仍攀峰，「沒有轉嫁到消費客戶的議題」；遠傳認為「萬物齊漲，只有電信費不漲」，會用最大程度承受，盡量不轉嫁給消費者。

2024智慧城市展暨2050淨零城市展今天起在台北南港展覽館登場，中華電信董事長郭水義今天受訪表示，電價上漲「沒有轉嫁到消費客戶的議題」；但其他如雲端、ICT等企業端服務，就另當別論。由於電價調漲幅度還沒有定案，不方便推估整體影響。

他進一步表示，去年電費也有調漲，但中華電營收、獲利仍持續成長，電費調漲是要關注的議題，但如何透過永續發展和數位轉型來降低對石化能源的依賴，才是更重要的課題。

郭水義說，中華電積極發展科技減碳，持續導入再生能源應用，例如攜手日本NTT加入IWON聯盟發展全光化網路，透過光電減少轉換，把能耗降低至僅有1%，效能提升100倍，目前正在進行相關網路端的實驗，明年有機會公開展示。

他強調，中華電近幾年營收逐年創高，今年營收獲利更有機會達到7年新高水準；但灰色石化能源的使用其實是持續下降，達到「碳排脫鉤」。

遠傳總經理井琪補充表示，遠傳一年要使用6億度的電，其中基地台等網路設備就占75%，未來電價上漲，勢必會增加成本；遠傳採用很多節電措施，例如智慧充電、能源管理、AI基地台選址，並充分利用再生能源，「不是只依賴台電的電」。

井琪說明，台灣電比其他國家便宜很多，台電賠很多錢，業者可以理解漲價，但不太代表業者不會痛，「現在萬物齊漲，只有電信費不漲」。

對於未來電信資費是否調漲，她表示，電價漲導致成本上升，勢必會影響淨利和每股盈餘（EPS），遠傳需要花多少時間和多少的調整程度去適應，還需要精算，「會用最大程度的承受，盡量不要轉嫁給消費者」。

針對電價調漲，台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔受訪表示，電價上漲不至於民不聊生，坦言全球通膨都漲翻天，台灣電價相對其他相似發展階段的國家，是相當便宜，坦言「政府很辛苦，台灣電價算是最後一片淨土」，間接促成「台灣電價比別人低，網速比別人快」的優勢。

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他表示，電價上漲一定會有影響，但所有業者遇到的挑戰一樣，即使電價上漲，電動車成本還是遠低於傳統車，台灣大因應節能積極省電，除了合併台灣之星是「億度等級」的能源節省，並陸續執行門市節能、營運優化、物流車路徑優化等減少耗電、降低碳足跡的作為；近期也汰換上千台筆電，進階到次世代新奈米技術筆電，效能提升，耗電量至少減少2到3成。（編輯：張良知）1130319