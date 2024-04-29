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中科二期園區延至年底交地 台積電：配合主管機關

2024/4/29 20:14（4/29 20:33 更新）
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圖為中科台中園區。（中科管理局提供）
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（中央社記者張建中新竹29日電）媒體報導，中科管理局接獲台積電通知，配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發延至年底交地。台積電表示，針對廠房用地，持續配合主管機關程序進行。

台積電積極展開全球布局，前往美國、日本及德國投資設廠，同時持續擴大台灣投資，在新竹寶山二期及高雄建置2奈米廠，也將於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠。

台積電原先規劃在中科建置2奈米廠，隨著高雄廠投資計畫調整，由原先的7奈米和28奈米變更為2奈米，台積電中科新廠投資計畫備受外界關注。

媒體今天報導，中科管理局接獲台積電通知，配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發延至年底交地，不過仍為2奈米以下製程技術。台積電指出，針對廠房用地，公司持續配合主管機關程序進行。（編輯：張良知）1130429

#中科管理局
#台積電
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