環境部擬擴大塑膠袋限用場域 納傳統市場攤販早餐店

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（中央社記者張雄風台北17日電）環境部今天表示，現正與各界討論擴大限制使用塑膠袋的場所及期程，包含攤販、傳統市場等可能會納入，暫訂明年有預告草案將對外說明。

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

多名立委連名提出臨時提案，認為2023年塑膠袋內銷量達20.8萬公噸，較2022年還增加1300公噸；另外，環境部雖限制4大類業者提供內用者塑膠吸管，但對外帶飲料並無規範，目前有近9成手搖飲料店提供外帶飲料使用塑膠吸管，難發揮塑膠吸管減量效果。

立委要求研擬擴大限塑適用範圍的可行性方案，並在1個月內提出報告。

環境部長薛富盛答詢表示，明年預計會先預告攤販、傳統市場、早餐店等納入購物用塑膠袋的限制對象，未來整體的大方向是只要開發票的業者就會納入。

環境部資源循環署長賴瑩瑩接受媒體聯訪時表示，今年已就擴大限制購物用塑膠袋使用場所與各界討論，包含期程和實施對象，暫訂相關的規劃明年能對外說明，但實施時間會再尋求各界共識；由於聯合國預計今年底公布全球塑膠公約，也會希望國內的規劃能接軌國際。

今天會中也有立委提出垃圾隨袋徵收應擴大縣市。賴瑩瑩表示，由於垃圾處理主要是各地方政府的權責，因此是請先各地方提出相關規劃；目前基隆、台中、連江等正研擬先期規劃；彰化在4大超商及5個工業區、桃園龜山共4個里進行試辦。而雙北地區、台中石岡、台南柳營、苗栗銅鑼共有9個工業區已在施行。（編輯：陳政偉）1130417