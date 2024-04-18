台積電法說會熱到斷線 未調高資本支出市場期待落空

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電看好第2季營收可望回升6%，下半年逐季成長；儘管智慧手機、個人電腦復甦力道不如預期，車用市場恐將衰退，台積電在AI需求強勁下，今年美元營收仍將成長逾2成。美中不足的是，台積電法說會未宣布調高資本支出，市場期待落空。

眾所矚目的晶圓代工龍頭台積電法人說明會今天登場，改採線上形式舉行，因參與情況過於踴躍，每秒上線訪問官網次數較先前超過1倍以上，罕見出現連不上線及訊號中斷20分鐘以上的情況。

台積電第1季在高效能運算需求強勁下，減緩智慧手機市場淡季影響，單季營收188.7億美元，略優於原預期的180億至188億美元水準，約新台幣5926.44億元，季減5.3%，仍為史上最旺的第1季。

台積電第1季毛利率53.1%，符合預期，較去年第4季揚升0.1個百分點；歸屬母公司淨利2254.9億元，季減5.5%，每股純益8.7元。

在3奈米及5奈米先進製程需求強勁帶動下，台積電預期，第2季營收將達196億至204億美元，以中間值計將季增6%，與市場預期相當。

因4月3日花蓮地震及電價4月調漲影響，台積電估計地震將影響毛利率約0.5個百分點，電價調漲影響毛利率0.7至0.8個百分點，預期第2季毛利率將約51%至53%，以中間值計將較第1季下滑1.1個百分點。

在產業景氣方面，台積電觀察智慧手機及個人電腦市場復甦情況不如預期，車用市場也恐將衰退，因而將全球不計記憶體的半導體產業產值成長幅度，自原先預估的超過10%，降至約10%；同時將晶圓代工業產值增幅自原先預估的20%，降為14%至19%。

不過，台積電持續看好今年營運可望逐季成長，全年美元營收成長目標維持不變，將成長21%至26%。台積電預期，今年伺服器人工智慧（AI）貢獻營收可望成長超過1倍，占營收比重約11%至13%，未來5年複合成長率50%，2028年營收比重將逾20%。

台積電先進製程技術與海外布局多依進度進展，2奈米製程將如期於2025年量產，因生產週期長，預期2026年才可望較大量貢獻業績。美國亞利桑那州廠將於2025年上半年量產4奈米製程，日本熊本廠於2024年第4季量產，德國德勒斯登廠2024年第4季開始興建。

市場關注的資本支出，台積電未如市場期待調高今年資本支出計畫，維持280億至320億美元。CoWoS先進封裝產能今年將倍增，供需缺口可望縮小，但持續處於供不應求狀態。

整體來看，台積電法說會釋出的營運展望大致符合市場預期，AI市場需求強勁，不過智慧手機、個人電腦與車用市況不如預期，半導體與晶圓代工產業成長恐低於預期；尤其調高資本支出的期待落空，引發台積電美國存託憑證（ADR）盤前下挫逾1%，連帶影響台指期重挫200餘點。（編輯：張良知）1130418