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台積電資本支出不變 全年估280億至320億美元

2024/4/18 14:58（4/18 16:17 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）晶圓代工龍頭台積電今天下午在線上法人說明會中表示，今年資本支出落在280億美元至320億美元，維持1月中旬法說會預期不變。

台積電財務長黃仁昭重申，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量。

黃仁昭指出，今年資本支出約70%至80%用在先進製程技術，10%至20%用在成熟和特殊製程技術，10%用在先進封裝測試和光罩生產等。

根據資料，台積電第1季資本支出規模57.7億美元，較2023年第4季資本支出52.4億美元增加10.11%，較2023年同期資本支出99.4億美元減少42%。

若以新台幣計算，台積電第1季資本支出1813億元，較2023年第4季資本支出1701.6億元增加6.5% ，比2023年同期3025億元大減40%。（編輯：張良知）1130418

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