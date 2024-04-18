台積電美國廠2025量產 魏哲家：客戶會分擔更高成本

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電美國及日本廠布局依進度推動，亞利桑那州廠將如期於2025年上半年量產4奈米製程，熊本廠則今年第4季即可量產，但總裁魏哲家坦言，海外廠成本高且有通膨因素，客戶會分擔更高成本，台積電長期毛利率仍可望達53%以上。

台積電下午舉行線上法人說明會，針對海外布局最新情況，魏哲家表示，美國亞利桑那州廠將如期於2025年上半年量產4奈米，因應人工智慧（AI）強勁需求，亞利桑那州第2座廠將增加提供2奈米製程，預計2028年量產。

魏哲家說，在美國客戶支持下，台積電決定在亞利桑那州增加建置第3座廠，預計提供2奈米或更先進製程技術。

至於日本廠，魏哲家表示，熊本廠於2月舉行開幕典禮，並決定在熊本建置第2座廠，預計今年下半年開始興建，2027年開始營運，增加提供40奈米及6奈米製程技術。

至於德國廠，魏哲家說，德勒斯登廠將如期於2024年第4季開始建廠，台積電海外布局取決於客戶需求以及政府支持。

至於法人關心台積電的訂價策略，魏哲家表示，海外廠成本高，且有通膨影響，預期客戶會分擔更高成本，台積電長期毛利率仍可望達53%以上。（編輯：林淑媛）1130418