台積電美元營收成長目標不變 下修全球晶圓代工增幅

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電下修今年晶圓代工業產值成長預估，預期增幅將自原估的20%降到14%至19%，不過，台積電則維持美元營收成長目標，增幅約21%至26%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體業產值將成長約10%，全球晶圓代工業產值將成長約14%至19%，低於原先預估的20%水準。

魏哲家預期，台積電今年業績可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%。2奈米製程將如期於2025年量產。

魏哲家表示，智慧手機市場需求逐步復甦，個人電腦市場需求觸底，不過需求依然疲弱，資料中心等人工智慧（AI）需求非常強勁，傳統伺服器需求相對疲弱。（編輯：林淑媛）1130418