更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院拍板中小企業加薪抵稅將延10年 約萬名勞工受惠
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電3/300
首頁 / 產經

台積電美元營收成長目標不變 下修全球晶圓代工增幅

2024/4/18 15:26（4/18 16:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電研發中心。（中央社檔案照片）
圖為台積電研發中心。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）台積電下修今年晶圓代工業產值成長預估，預期增幅將自原估的20%降到14%至19%，不過，台積電則維持美元營收成長目標，增幅約21%至26%。

台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體業產值將成長約10%，全球晶圓代工業產值將成長約14%至19%，低於原先預估的20%水準。

魏哲家預期，台積電今年業績可望逐季成長，全年美元營收將成長21%至26%。2奈米製程將如期於2025年量產。

魏哲家表示，智慧手機市場需求逐步復甦，個人電腦市場需求觸底，不過需求依然疲弱，資料中心等人工智慧（AI）需求非常強勁，傳統伺服器需求相對疲弱。（編輯：林淑媛）1130418

#晶圓代工
#魏哲家
#台積電
#營收
延伸閱讀
台積電3奈米及5奈米需求旺 第2季營收估季增6%台積電法說：第1季獲利年增8.9% 每股純益8.7元台積電資本支出不變 全年估280億至320億美元台積電美國廠2025量產 魏哲家：客戶會分擔更高成本
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電資本支出不變 全年估280億至320億美元
172.30.142.34