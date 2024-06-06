漲價題材發酵 台積電創894元新高市值衝破23兆元
2024/6/6 09:28（6/6 09:35 更新）
（中央社記者張建中台北6日電）台積電董事長魏哲家日前指出，台積電每顆晶粒售價是最便宜的，還有空間往上提，引發市場高度關注。外資看好台積電應可執行「銷售價值」策略，激勵台積電ADR創高，台積電今天股價同創新天價，達894元，市值突破新台幣23兆元。
魏哲家日前與媒體交流時說，客戶拿到的是晶粒，台積電每顆晶粒是最便宜的，還有空間往上提。他還說，有向輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抱怨產品太貴，不過的確有其價值，台積電也要向輝達展示價值。台積電醞釀漲價議題引發市場熱烈討論。
外資認為，台積電擁有堅強的技術領先優勢，將有助於執行「銷售價值」策略。此外，台積電在面對通膨、先進製程技術高資本投資、海外擴張成本增加，以及高電力和勞工成本，勢必要將增加的成本轉嫁給客戶，才能確保達成毛利率53%的目標。
在漲價題材激勵下，台積電美國存託憑證（ADR）創高，收在162.92美元。台積電今天股價同步走高，早盤達894元，創新天價，大漲40元，市值攀高至23.18兆元，貢獻大盤約309點。（編輯：楊蘭軒）1130606
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