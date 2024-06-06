台積電衝894元新天價 台股勁揚458點登21943點新高
2024/6/6 09:15（6/6 09:35 更新）
（中央社記者吳家豪台北6日電）輝達市值首度站上3兆美元，台積電美國存託憑證（ADR）5日大漲6.9%、再創收盤新高，激勵台股今天跳空開高，大漲458點達21943.86點，改寫歷史新高。
大型權值股台積電5日晚間宣布實施庫藏股，今天早盤衝上894元、勁揚40元，漲幅4.68%，締造歷史新天價，逼近900元大關。鴻海上揚漲近3%，聯發科漲約1%。
受惠輝達伺服器題材的人工智慧（AI）概念股普遍走升，廣達漲約2%，緯穎大漲約4%。（編輯：楊凱翔）1130606
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