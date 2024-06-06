輝達市值首破3兆美元大關 超車蘋果成全球第二大公司
2024/6/6 04:42
（中央社紐約5日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達（NVIDIA）今天收盤市值首度突破3兆美元大關，再創歷史新高，並且超越蘋果（Apple）成為全球市值第二大公司。
人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天股價勁揚5.16%，站上每股1224.40美元，市值突破3兆美元大關，目前全球企業市值排名僅落後微軟（Microsoft）。
2024年迄今，輝達股價已飆漲147%，並且將於7日起實施1拆10股票分割，讓股民較容易持有這檔股票，可能因此促進散戶買氣。
輝達執行長黃仁勳日前才因公司股價創新高，身價隨之攀升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，躍居全球第13大富豪。
輝達股價持續飆升，主要受益於科技巨頭競相砸重金購買AI晶片，以取得AI領域主導地位。（譯者：陳正健）1130606
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