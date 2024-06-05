輝達創天價 黃仁勳身價3.3兆元登全球第13大富豪
2024/6/5 13:42（6/5 13:52 更新）
（中央社記者張建中台北5日電）輝達（NVIDIA）股價再創新天價，4日收在1164.37美元，市值攀高至2.86兆美元，蓄勢挑戰全球市值第2大的蘋果（Apple）。黃仁勳的身價也隨著攀升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，躍居全球第13大富豪。
黃仁勳來台發表主題演講，造成轟動，這幾天行程滿檔，不僅造訪雲達等合作夥伴在台北國際電腦展的攤位，也現身為聯發科執行長蔡力行和美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後主題演講站台，掀起AI熱潮。
輝達股價走勢強勁，4日收在1164.37美元，再創新高，上揚14.37美元，據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值達2.86兆美元，居全球第3位，僅次於蘋果的2.98兆及微軟（Microsoft）的3.09兆美元。
輝達今年以來市值激增1.64兆美元，增幅達134%。黃仁勳淨資產躍升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，在彭博億萬富翁指數中躍居全球第13大富翁。（編輯：林淑媛）1130605
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