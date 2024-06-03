台廠成輝達AI產業革新後盾 黃仁勳概念股強勢表態

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（中央社記者吳家豪、鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間舉行主題演講，拉抬人工智慧（AI）氣勢，「黃仁勳概念股」包括台積電、鴻海、研華、廣達、英業達、廣運、盟立、巨大、京元電等，今天早盤表現強勢。

黃仁勳2日晚間在台大體育館主題演講，終場用一段影片特別感謝台灣供應鏈夥伴是AI產業革新的後盾，影片最後秀出圍繞著許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖，點名的夥伴今天股價表現強勢。

今天輝達多家供應商開高走揚，台積電最高漲3.7%達852元，盟立、巨大早盤漲逾7%，欣興漲近5%，京元電漲近3%，日月光投控漲超過1%。研華、鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉、台達電早盤均上漲逾2%，和碩勁揚超過5%。

機器人概念股也成為市場關注焦點，被輝達列入合作廠商的廣運今天跳空開高直奔漲停134.5元，新漢同樣亮燈漲停，廣明漲逾4%，華晶科上揚3%，所羅門、樺漢漲逾1%。

黃仁勳在主題演講中宣布，多家台灣電子公司使用NVIDIA Metropolis開發工具與NIM推論微服務，發展工業自動化。包括鴻海科技集團、和碩、緯創資通在內的大型電子公司，將於4日開展的台北國際電腦展（COMPUTEX）大會上，展示在製造和邊緣物聯網領域使用生成式AI的自動化技術。

黃仁勳也宣布，包括比亞迪電子、西門子、Teradyne Robotics與Alphabet旗下的 Intrinsic，採用NVIDIA Isaac機器人平台開發自主機械手臂、人形機器人和移動機器人。

黃仁勳也介紹與鴻海在AI機器人工廠的合作成果，也秀出與鴻海合作的輝達GB200 NVL72伺服器成品。

此外，黃仁勳也發表數位人類微服務NVIDIA ACE，已在雲端環境裡提供使用，並搶先導入RTX AI PC（人工智慧個人電腦），已獲戴爾科技、ServiceNow、Aww Inc.、英業達等多間公司採用。（編輯：楊凱翔）1130603