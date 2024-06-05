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廣運攜手輝達攻AI工廠 黃仁勳妻子和女兒訪攤位

2024/6/5 13:31（6/5 13:41 更新）
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廣運與輝達（NVIDIA）合作搶攻人工智慧（AI）工廠，輝達執行長黃仁勳妻子Lori Huang（前排黃衣者）和女兒黃敏珊（前排黑衣者）5日造訪廣運台北電腦展攤位。（廣運提供）中央社記者張建中傳真 113年6月5日
廣運與輝達（NVIDIA）合作搶攻人工智慧（AI）工廠，輝達執行長黃仁勳妻子Lori Huang（前排黃衣者）和女兒黃敏珊（前排黑衣者）5日造訪廣運台北電腦展攤位。（廣運提供）中央社記者張建中傳真 113年6月5日
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（中央社記者張建中台北5日電）廣運與輝達（NVIDIA）合作搶攻人工智慧（AI）工廠，在台北國際電腦展（Computex）中展示相關方案，輝達執行長黃仁勳妻子Lori Huang和女兒黃敏珊今天現身廣運攤位站台，展現雙方緊密合作關係。

黃仁勳日前於台大體育館主題演講，以廣運為自行車廠巨大打造AI工廠為案例，使廣運與輝達的合作受到各界關注。Lori Huang和黃敏珊今天現身廣運攤位，展現雙方的緊密關係。

廣運表示，現場展示的物流中心AI工廠解決方案，就是使用輝達開發3D工作流程或應用程式的Omniverse平台和機器人模擬應用程式工具Isaac Sim打造。

廣運指出，透過整合Isaac Sim和宇見智能的生成模型，以及廣運的機械原始資料，可以提供巨量資料物件產生模型，成為生成式AI智慧物流和倉儲方案。目前客戶反應熱烈，因處於推廣初期，具體成效待進一步觀察。（編輯：楊蘭軒）1130605

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