台積電鴻海撐盤 台股震盪收漲128點

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（中央社記者何秀玲台北5日電）台北國際電腦展今天邁入第二天，「黃仁勳概念股」圓剛、艾訊、益登卻出現大跌，台股今天高低差達246.23點，靠著台積電、鴻海等撐盤，大盤終場漲128.26點，以21484.88點作收。

另外，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日至7日舉行，今天為展期第二天，參展商中以股王信驊股價最強勁，突破4000元大關，漲逾8%達4090元；航運股表現強勢。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講時，點名43家上市櫃公司，相關個股3日普遍呈現上漲，4日隨著電腦展開展，上漲家數卻減少，今天「黃仁勳概念股」則出現多檔下挫，如圓剛、艾訊皆為跌停，益登跌逾9%。（編輯：楊凱翔）1130605