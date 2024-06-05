台積電勁揚15元航運衝鋒 台股上漲128點收21484點

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（中央社記者何秀玲台北5日電）台股今天開高後呈震盪走勢一度翻黑，盤中買氣回籠，指數走揚，終場上漲128.26點，以21484.88點作收，成交金額新台幣4009.18億元。權值股台積電上漲15元，收854元；航運族群表現強勢，類股指數上漲3.32%。

台積電收854元，上漲15元，聯發科下跌10元，收在1230元。泛鴻海集團概念股表現強勢，鴻海收175.5元，上揚4.5元，鴻準、廣宇、瑞祺電通皆上漲。

人工智慧（AI）市場前景看俏，帶動遠端伺服器管理晶片需求成長，信驊在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，突破4000元關卡，最高4120元天價，終場以4090元作收，上漲8.2%，穩居台股股王寶座。

觀察AI概念股表現，廣達和技嘉分別上漲1.5元、3元；緯創和緯穎分別下跌0.5元、10元。散熱族群包括雙鴻與奇鋐各下挫39元、36元。

輝達執行長黃仁勳2日演講時，點名多家上市櫃公司。「黃仁勳概念股」中，圓剛、艾訊皆跌停，益登跌幅9.17%。

航運類股方面，中櫃、貨櫃三雄之一的萬海股價漲停，分別以41.1元、88元作收；長榮上漲6元、陽明上揚4.7元，龍德造船揚升5元。（編輯：楊蘭軒）1130605