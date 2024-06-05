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AI驅動伺服器管理晶片需求 信驊衝4065元創天價

2024/6/5 11:18
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（中央社記者張建中新竹5日電）人工智慧（AI）市場前景看俏，連帶帶動遠端伺服器管理晶片需求成長，信驊在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，突破4000元關卡，創新天價4065元，穩居台股股王寶座。

台北國際電腦展登場，今年主題聚焦AI，3大晶片廠高層輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）齊聚電腦展，並爭相宴請台灣供應鏈夥伴，炒熱AI話題。

黃仁勳看好AI前景一片光明，晶圓代工龍頭台積電新任董事長魏哲家也對AI未來展望樂觀，表示AI應用很廣且才剛開始，會越來越多。

隨著企業積極投資AI伺服器，且每台伺服器對遠端伺服器管理晶片（BMC）需求倍增，帶動BMC需求升溫，市場看好晶片供應商信驊和新唐營運可望受惠。

信驊在市場買盤積極湧入下，推升股價表現強勁，盤中突破4000元關卡，最高達4065元，創新天價，大漲285元。新唐盤中達126.5元，上漲2元。（編輯：楊凱翔）1130605

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