魏哲家：台積電每顆晶粒最便宜 有空間往上

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電新任董事長魏哲家今天表示，市面上說台積電晶圓比較貴，這是不對的，客戶拿到的是晶粒，台積電每顆晶粒是最便宜，所以還有空間往上提。

台積電今天召開股東會，魏哲家會後以董事長暨總裁新身分與媒體交流。他表示，台積電技術領先，比對手好，客戶自然就來使用，在人工智慧（AI）、電腦和智慧手機都一樣。

至於何謂「比較好」，魏哲家解釋是該快非常快，該省電非常省電，良率又比較好。他進一步說，市面上說台積電晶圓比較貴，其實並不正確；客戶真正拿到的是晶粒，若以每顆晶粒來看，台積電最便宜，所以還有空間往上提升。

至於AI產業的前景，魏哲家表示，AI前景展望樂觀，應用才剛開始，會發現越來越多應用。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳認為AI是一片光明，完全同意他的看法。台積電的前途也一片美好，包括輝達、超微（AMD）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）的AI產品都是台積電生產。

台積電為輝達代工生產晶片，同時以數倍的價格向輝達採購產品。魏哲家表示，他有向黃仁勳抱怨產品太貴，不過，的確有其價值。他進一步說，台積電也要向輝達秀台積電的價值。

魏哲家強調，若要投資理財就買台積電股票，因為台積電誠實、努力，績效又好，雖然股價有時會稍嫌委屈，不過還是會回升，他先前做過示範，質押台積電股票借錢，加碼台積電股票。媒體提問是否會再加碼，他說「適當時機」。（編輯：張良知）1130604