魏哲家：持續向張忠謀學習 擬推繼承制度

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天全面改選董事，魏哲家出任新董事長。他表示，台積電換了董事長，做事方法、價值觀一樣，不會改變，會繼續往前進，將持續與創辦人張忠謀聊天，學習經驗與智慧。他也提到，為了讓未來交棒能夠井井有條，擬推繼承制度。

魏哲家接任台積電董事長後，隨即與媒體交流，他說，台積電由張忠謀創立，30幾年來，董事長換誰都一樣，傳統都在，做事方法與價值觀理念一致。人選或許不同，但是作法與價值觀一樣，不會改變，會繼續往前進，堅持技術、製造、客戶信任3個重要原則，誠信、正直也絕不妥協。

魏哲家表示，雖然他董事長兼任總裁，不過創辦人張忠謀是傑出、了不起的人，不要拿他跟創辦人比，因為情況不能同日而語。

媒體好奇張忠謀事前是否有提供接任建議，魏哲家說，張忠謀沒有警告、也沒有對他指示，不過他會繼續與張忠謀聊天，學習經驗和智慧。

至於是否安排繼承人選，魏哲家幽默說，他才剛上任，就問繼承人選，有點尷尬。不過他也表示，想要推動繼承制度，讓未來接班能夠井井有條，同時也希望台積電往年輕化、制度化發展，並將發展訓練系統，讓人才能夠成長。

魏哲家認為未來的接班人要分享共同價值觀，對於誠信、正直不能打折，一步也不能退讓，且要尊重、支持客戶，他強調，客戶的成功，台積電才會有生意。他將持續尋找好的人才，也會促使內部員工成長，他自己也在看書精進，持續於生活中努力求進步。

談到今天接任台積電董事長的心境，魏哲家說，每天做的事情還是一樣。至於上任後的要務，他表示，會盡量往跟政府關係方面移轉，做董事長應該做的事情，總裁相關工作則分擔給夥伴，都一起工作20、30年，且合作無間，可以放心分擔。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130604