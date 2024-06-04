台股聚焦電腦展 法人：美股仍是關鍵影響因素

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（中央社記者潘智義台北4日電）台北國際電腦展是目前市場的關注焦點，但法人仍指出，美股道瓊工業指數3日下跌，以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數上漲，對台股走勢還是重要影響因素。

美國股市主要指數3日大多收高，但漲跌幅度都不大。道瓊工業指數下跌115.29點或0.30%，收38571.03點。標準普爾指數微漲5.89點或0.11%，收5283.40點。那斯達克指數上漲93.65點或0.56%，收16828.67點。費城半導體指數揚升29.16點或0.57%，收5152.51點。

台北國際電腦展今天展開，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台參與電腦展活動，再次引爆人工智慧話題，帶動3日台股盤中大漲438點，終場高檔震盪，收21536.76點，上漲362.54點，成交值新台幣4333.21億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股在5月31日尾盤因MSCI季度權重調整出現龐大賣壓，3日賣壓減輕，加上美國科技股弱勢，但留很長下影線，投資人寄望美科技股本週反彈，因而在台北國際電腦展前台股大漲，但後續觀察重點仍在美科技股是否如預期反彈。

台積電總裁魏哲家今天將從劉德音手中接下台積電董事長職位，宣告台積電結束雙首長平行領導，進入由魏哲家全面掌舵時代。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）3日晚間宴請供應商，他向媒體表示，台灣是科技業的中心，未來每間公司都會變成人工智慧（AI）公司，英特爾與台灣夥伴看見無所不在的機會。多位台廠高層出席晚宴，包括鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、英業達董事長葉力誠、神基董事長黃明漢等人。（編輯：郭無患）1130604