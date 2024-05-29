台股尾盤賣壓加重 下挫195點跌破5日線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北29日電）台股連續創高後，今天拉回修正，尤其尾盤賣壓加重，集中市場指數終場下跌195.91點，收在21662.50點，跌破5日線約21699點，成交值新台幣4695.98億元。

權值三雄台積電、鴻海、聯發科今天同步熄火，台積電終場下跌8元或0.92%，收在857元；鴻海下跌5元或2.7%，收在180.5元；聯發科也下跌20元或1.53%、收1290元。

不過市場傳出特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的AI新創企業xAI完成新一輪融資，成功籌集60億美元，準備投入建置超級電腦，將帶動對輝達（NVIDIA）晶片的需求，輝達28日股價飆漲近7%，支撐AI人工智慧題材不墜，今天輪到散熱族群發威。

「散熱雙雄」今股價同步改寫歷史新高，雙鴻終場大漲51元或5.64%，收在955元，距離千金俱樂部只剩咫尺；奇鋐也上漲28元或3.58%，收在811元。散熱股王健策上漲45元或4.33%，收在1085元，力致盤中股價更一度衝上漲停板。

另外，海運業第3季即將迎來傳統旺季，加上近期全球海運運力短缺，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今早盤股價強勢開高，可惜續航力不足，中場過後隨著台股翻黑同步拉回，終場股價全收黑。

國泰證期顧問部經理蔡明翰認為，台股多頭格局沒有改變，只是短線漲多後稍有壓力，後續還有走高機會，甚至隨時可能再創高。尤其台北國際電腦展（COMPUTEX）6月4日將登場，市場已可預見下週各大媒體頭版頭，肯定是幾個大咖的談話與動態，相關題材將持續熱炒，電子股仍然是台股短線的交投重點。（編輯：楊凱翔）1130529