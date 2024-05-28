貿協：黃仁勳蘇姿丰等9科技巨頭COMPUTEX演講 創最多CEO參與紀錄

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（中央社記者劉千綾台北28日電）台北國際電腦展下週登場，今年邁入第43屆。外貿協會董事長黃志芳表示，今年有來自輝達、超微和英特爾等9位科技巨頭來台演講，締造開展以來最多CEO參與紀錄。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日登場，黃志芳今天出席「COMPUTEX展前大解密」，介紹今年展覽主題亮點、AI趨勢以及台灣供應鏈生態系發展。

黃志芳表示，今年超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後等科技大咖將發表主題演講，聯發科、恩智浦半導體與台達等業界重要人士也受邀演講。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Arm執行長哈斯（Rene Haas）也將出席聯名活動並發表演說。黃志芳表示，今年台北國際電腦展共有9位AI產業領袖擔任Keynote主講人，可說是開展有史以來最多CEO的一屆。

黃志芳表示，台北國際電腦展能邀請到重量級業界人士來台，主要是因為台灣在AI時代扮演關鍵、無法取代的角色，以及台北國際電腦展舉辦43年以來，建立的國際品牌對資通訊、科技業界影響深遠，許多CEO來台也形成群聚效應。

今年台北國際電腦展邁入第43年，黃志芳回顧，個人電腦、網路和移動通訊、物聯網等技術演變至今，現在邁入AI時代，「台北國際電腦展一直都是人類展現演算力最重要的平台」，算力就是國力，更是決定產業競爭力的關鍵。

展望未來，黃志芳表示，人工智慧的加速發展，將來會普及生活各個層面，2023年為人工智慧元年，近期AI發展令人目不暇給，不斷推出新的訓練模型，提供包括語言、音樂和影片生成等開放式工具。

黃志芳表示，台灣具備完整的AI供應鏈，包括上游的控制晶片、載板、被動元件，中游的電源供應器、機殼、散熱系統，以及下游的伺服器代工與白牌伺服器業者，台積電、日月光等晶片製程業者服務客戶更是國際上重要的科技和AI公司。

他指出，台灣的AI生態系供應鏈包括IC、軟體設計、半導體製造、硬體整合等，但仍以代工為主，建議應思考創造自己獨特的價值，建立新的商業模式。

因應AI PC趨勢，黃志芳表示，今年新增AI運算暨系統解決方案區，微星、宏碁、華碩等指標業者將參展。今年展出重點以「AI串聯」為主題，共有1500家廠商、使用4500個攤位，展示6大主題，包括人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新。InnoVEX創新與新創展區則有超過30國、400個團隊參加，參展國家數為歷屆最多。（編輯：翟思嘉）1130528