台北電腦展BC獎名單公布 聚焦AI、電競、永續

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日舉行，大會官方獎項Best Choice Award（簡稱BC Award）得獎名單28日公布，包括宏碁、華碩、輝達（NVIDIA）、美超微（Supermicro）等約20家國內外廠商獲獎，其中AI、電競、永續為3大亮點。

BC Award今天公布得獎名單，包含9個金獎、26個類別獎，以及因應全球ESG趨勢所設置的6個科技永續特別獎，總共41個獎項。得獎廠商包括宏碁、威剛、華碩、圓剛、中華資安、智愛科技、義隆電、美商豐沃電腦、聚陽實業、微星、輝達、普萊德、慧榮科技、美超微、杜浦數位安全、瑞昱、盛源精密、中美萬泰、聰泰科技、索泰科技等（依照公司英文名稱字母排序）。

熱門的AI仍然是最大亮點，在設備硬體方面，NVIDIA旗下的GH200 Grace Hopper超級晶片，標榜專為大規模AI與高效能運算（HPC）應用程式而設計，讓科學家和研究人員能夠擁有前所未有的解決方案，解決世界上最複雜的問題，成功獲獎；另外伺服器大廠美超微的GPU AI/HPC Server液冷解決方案也入列得獎名單。

而隨著GenAI（生成式AI）、LLM（大型語言模型）、LMM（大型多模態模型）等AI技術快速進展，產品內建AI技術特性與應用也持續升級，甚至在裝置內或晶片內導入最新AI運算引擎，以提升產品效能與市場競爭力。包括瑞昱的車用AI音訊處理器、義隆電的大尺寸AI觸控折疊筆電解決方案、聰泰科技的SmartVDO Air AIR6N0智慧影音運算平台、圓剛科技的Streaming Center等得獎產品，都透過導入最新AI引擎改善使用者體驗。

持續蓬勃發展的電競市場，也是今年BC Award另一大亮點。根據研調機構NewZoo的報告，2023年全球PC和遊戲機遊戲收入成長3.1%、達到940億美元，且估計2026年底將成長上看1340億美元。

今年BC Award有將近五分之一得獎產品與電競相關，包括華碩的ROG西風之神G16電競筆電、宏碁的Predator Z57 MiniLED電競螢幕、微星SUPRIM FUZION顯示卡、索泰ZBOX EGB AD3500外接顯示卡盒子等，都是針對全球電競玩家所推出的多樣化電競產品。

另外呼應節能永續的全球大趨勢，主辦單位特別設立「科技永續特別獎」，在材料方面廣泛採用環保材質或可再生材料、並開發符合全球企業綠色採購和循環經濟要求的產品，獲得評審青睞。

今年得獎產品像是微星的Cubi NUC系列迷你主機，在製造階段使用高達92%的再生能源，機身使用46%的消費後回收塑膠再生料，產品包裝採用FSC認證的包裝紙和回收rPET等環保材料。產品設計過程全面考慮生命週期。在使用過程中，該產品提供一鍵省電功能和電費計算，透明化能源節約狀況。在循環經濟方面，於美國和德國分別推行租賃商業模式，有助於產品和材料的回收再利用。

另一得獎產品美商豐沃電腦的Framework Laptop 16，整台電腦設計強調可維修、可重新使用且容易升級，透過模組化、易拆解、再製造等循環經濟設計概念，使產品在DIY維修及回收再製變得更容易。材料方面也大量使用回收材料，包括90%的回收鎂鋁合金、75%的回收鋁和35%的消費後回收塑膠再生料。官方也提供維修用零件，方便使用者進行零件更換和維修，減少廢棄電腦。（編輯：郭無患）1130528