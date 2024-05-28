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微星獲5座台北電腦展BC獎 AI筆電鍍金

2024/5/28 14:58
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（中央社記者吳家豪台北28日電）2024台北國際電腦展（COMPUTEX）今天公布Best Choice Award得獎名單，AI PC廠商微星從500件參賽產品脫穎而出，獲得5座獎項，其中AI筆記型電腦獲得金獎。

微星科技行銷副總經理程惠正透過新聞稿表示，這次獲獎是對微星未來AI PC（人工智慧個人電腦）發展的一種激勵。

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台北國際電腦展（COMPUTEX）大會今天公布Best Choice Award（簡稱BC Award）得獎名單，包含9個金獎、26個類別獎，以及因應全球ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢所設置的6個科技永續特別獎，總共41個獎項。

微星AI筆電MSI Prestige 16 AI Evo贏得金獎，另包括電競掌機、複合式水冷顯示卡及一體式電腦3項產品獲得「類別獎」；此外，由PCR消費後回收塑料製成的微星迷你主機獲得「科技永續特別獎」。1130528

#COMPUTEX
#微星
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