台達電全方位布局AI 看好今年整體銷量再成長

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）台達電去年營收、獲利雙雙創下歷史新高，台達電董事長海英俊今天在股東會上表示，台達電在電動車、伺服器及資料中心、儲能與能源管理等幾個熱門領域持續深化耕耘，樂觀預期公司今年整體銷售量將較去年再成長。

不過有股東提問，台達電今年第1季稅後純益新台幣57.63億元，年減16.5%，也較去年第4季縮水35.7%，創下近4年新低。台達電執行長鄭平特別說明，第1季工作天數少，向來是台達電全年的營運谷底，接下來第2季起會逐季成長。

至於第1季獲利較去年同期衰退，鄭平解釋，台達電毛利率沒有掉，惟公司積極布局新領域，而且正從賣產品轉為賣解決方案的轉型階段，包括研發、行銷等費用增加，是投資未來。

針對熱門的AI應用，海英俊表示，AI人工智慧建置需求大幅增加，尤其AI運算力大幅提升，必須搭載更高瞬間功率、高功率密度的電源供應系統，以及散熱解決方案等，台達電掌握其中關鍵技術。台達電下週準備參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等全方位的AI相關解決方案。

台達電今天舉行股東常會，公司去年合併營收4012.26億元，年增4.3%，稅後純益333.93億元，比2022年成長2.2%，營收、獲利雙創新高，換算每股純益12.86元。今天股東會通過每股配發現金股息6.43元，不過股利配發率剛好5成，遠低於去年的78.2%。

海英俊說明表示，台達電往後幾年在大陸、泰國、歐洲、北美都有擴充計畫，加上內湖2棟新大樓，估計公司今年資本支出將超過300億元，高於去年的278億元。今年股利配發率較低是為了公司長遠打算，先為事業擴充備好糧草。

另外台達電今天股東會也進行董事會改選，名單變化不大，僅1席獨立董事變動，引進中美晶總經理徐秀蘭，接替前台大管理學院副院長兼EMBA執行長李吉仁。

海英俊說明，李吉仁已擔任3屆獨董，基於公司治理，讓他休息一下，徐秀蘭是非常用心和努力的經理人，中美晶在許多地方都有設廠，她對各國電價非常清楚，另外，公司也希望借重徐秀蘭在半導體材料的經驗，以及併購方面的營運經驗。（編輯：楊凱翔）1130530