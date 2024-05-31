本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北韓空飄垃圾氣球連發飛彈 分析：金正恩不滿三國峰會聲明 疑向中釋訊息
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

聯發科AI應用遍及汽車 電腦展秀3奈米智慧座艙平台

2024/5/31 11:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）聯發科今天表示，人工智慧（AI）關鍵技術已遍地開花，包括手機、平板電腦、Chromebook、物聯網、電視、汽車等，皆有AI創新應用，聯發科也將在台北國際電腦展展示3奈米智慧座艙平台。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，聯發科總經理暨營運長陳冠州今天透過新聞稿表示，聯發科將在電腦展展示各類AI應用、車用電子、物聯網、電視、Chromebook、無線連網等技術成果。

聯發科指出，透過AI，一支手機就能創作圖文影音、即拍即後製；各種終端裝置都可化身為智慧助理，透過文字或聲音，控制家庭智慧系統、車內影音導航系統等。

聯發科另將展示3奈米智慧座艙平台，並與地圖製作及定位導航技術供應商TomTom合作，展示即時智慧儀表板及導航系統；此外，與美國遊戲公司Epic Games旗下Unreal Engine合作，展示多螢幕遊戲繪圖，為乘客提供沉浸式的娛樂體驗。

聯發科今天搶先發表兩款新晶片組，包括Chromebook用的Kompanio 838和4K高階智慧電視及顯示器用的Pentonic 800。

其中，Kompanio 838為8核心的系統單晶片，整合聯發科AI處理器NPU 650，能快速處理複雜運算、提升多媒體互動性及品質。Pentonic 800適用於智慧電視、智慧連網螢幕、商用顯示等大型顯示應用。（編輯：張良知）1130531

#AI
#COMPUTEX
#台北國際電腦展
#台北國際電腦展
#陳冠州
#聯發科
陳冠州
AI PC是什麼？與傳統電腦差在哪？市場發展現況一篇了解聯發科推出行動晶片天璣9300+ 台積電4奈米打造
台北國際電腦展
台積電熊本廠效應 經長：規劃赴九州設半導體工業區議員批行銷台北太被動 北市觀傳局：持續努力
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
OpenAI：中俄等組織以AI技術試圖操縱全球輿論
172.30.142.42
更多編輯台推薦新聞：