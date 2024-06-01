黃仁勳6/2赴台大演講 學生寫信給校長盼入場

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（中央社記者陳至中台北1日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日將參與COMPUTEX活動，在台大體育館發表主題演講。台大校長陳文章今天透露，有許多學生寫信給他盼協助入場，但無奈台大非主辦單位，只是出租場地。

黃仁勳近日來訪台灣，所到之處掀起旋風，他預計6月2日將參與2024台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，在台大體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。

黃仁勳昨天中午無預警出現在台大第一活動中心，瞬間就被台大學生包圍，黃仁勳與學生熱情寒暄，索取簽名也來者不拒，台大校方也派人致贈黑底金字NTU T-SHIRT，並於臉書粉絲專頁今天以「捕獲野生黃仁勳出沒台大校園」為題發文。

台大校長陳文章今天主持校務會議，他當著全體師生代表提及，黃仁勳2日將在台大體育館發表演講，許多學生得到訊息後，紛紛寫信問能不能入場聆聽。

但台大並非上述演講的主辦單位，只是租借場地。陳文章只能無奈地回應學生「我沒權力做這事。」但仍提供直播資訊給學生參考。

陳文章說，雖然演講不是台大主辦，但黃仁勳會選擇在台大體育館演講，也是源於他與台大的淵源。

黃仁勳曾獲頒台大名譽博士，去年5月受邀到台大演講，引起媒體廣泛報導。他在演講最末勉勵學生「跑起來，別用走的（to run, not walk）」，設定好自己的人生目標，並朝著目標一路跑下去，更成為113學年度技專統一入學測驗的英文科考題。（編輯：黃世雅）1130601