黃仁勳6/2開講 魏哲家等重量級企業高層捧場

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（中央社記者張建中新竹1日電）AI熱潮來襲，引領市場的AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）動向及執行長黃仁勳一舉一動，成為全球矚目焦點。黃仁勳2日將在台大舉行主題演講，包括台積電總裁魏哲家、台塑集團總裁王文淵等多名重量級企業高層將到場聽講，掌握AI發展最新動態。

黃仁勳早在5月26日即搭機抵達台灣，過去一週他的足跡遍及許多夜市和餐廳，所到之處受到民眾簇擁，爭相合影、要求簽名，成為全台灣最受矚目的焦點話題人物。

產業界更高度關注誰與黃仁勳見面、共進晚餐。和碩董事長童子賢受訪時就說，「如果不去打個招呼，人家會以為你這家公司消失了」。

黃仁勳5月30日宴請AI供應鏈夥伴，包括童子賢、電子大廠鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人應邀出席。黃仁勳說，廣達、鴻海等公司執行長都是他的朋友，大家齊聚聊聊如何打造下一個世代的全球科技業。

仁寶是「電子五哥」中唯獨未受邀的廠商，新任董事長陳瑞聰說「心裡很有感」。他坦言仁寶在AI伺服器布局上落後同業很多，強調未來會集中資源迎頭趕上，希望擠進AI伺服器前3名。

隨著AI應用百花齊放，各界多認為AI將推動第4次工業革命，具有龐大商機，研調機構預估，2030年生成式AI市場規模將達1.5兆美元，2024年至2030年複合成長率高達83%，將成為兵家必爭之地。

黃仁勳去年應邀來台進行電腦展開幕主題演講，相當轟動，王文淵親率台塑四寶主管到場聆聽，廣達副董事長梁次震、緯創總經理林建勳也都出席聽講。

如今AI熱潮進一步升溫，輝達股價突破1000美元大關，市值攀高至2.8兆美元，直逼蘋果（Apple），居全球第3位。黃仁勳的身價也隨著水漲船高，竄升至1000億美元，成為全球第15大富豪。

黃仁勳將於6月2日在台大體育館主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，預料將再次掀起熱潮，魏哲家、王文淵、劉揚偉及林百里等多名重量級企業高層傳出將到場聽講。

黃仁勳在今年的輝達GTC大會發表Blackwell新架構，以及超級AI晶片GB200，比起前一代晶片H100，GB200在AI訓練速度快4倍，推理能力強30倍；此外，還有吸睛的人型機器人。

輝達的超級電腦GH200 Grace Hopper、Spectrum-X AI乙太網路平台以及AI Enterprise軟體平台獲得今年度電腦展的BC Award獎項，宏碁、華碩等合作夥伴採用輝達技術打造的產品及應用也都獲獎，包含筆記型電腦、遊戲主機板和智慧城市應用等。

黃仁勳去年利用AI做一段台灣傳統音樂的旋律，並馬上演奏出來，展現AI的強大力量。會場猶如大型卡拉OK包廂，所有聽眾一起跟唱AI做出的歌曲，炒熱現場氣氛。黃仁勳今年會安排怎樣的新奇橋段，備受矚目。

此外，劉揚偉已透露會與黃仁勳再次見面，並展開公司與公司的對話。鴻海將與輝達密切合作，發展電動車生成式AI軟體，也會共同開發下世代AI和機器人的生產系統。而輝達與台灣產業鏈的合作內容及在台灣投資案，同樣令人關注。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130601