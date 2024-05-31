蘇姿丰6/7出席南方半導體論壇 與陳俊聖對談AI

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（中央社記者張建中新竹31日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連日在台灣掀起旋風，近年有意分食輝達AI晶片市場的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰不讓黃仁勳專美於前，預計6月7日出席南方半導體論壇，與宏碁董事長陳俊聖展開AI世紀對談。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，成為黃仁勳和蘇姿丰兩人較勁的舞台。蘇姿丰應邀於6月3日進行COMPUTEX開幕主題演講，黃仁勳則搶先於6月2日在台大體育館主題演講，較勁意味濃厚。

為慶祝台南建城400週年活動，並推動南台灣科技產業發展，台南市政府、南部科學園區管理局、國立成功大學半導體學院、國際半導體產業協會（SEMI）於6月7日在大台南會展中心共同主辦南方半導體論壇。

論壇特別邀請台南出身的蘇姿丰與陳俊聖進行AI世紀對談，共同探討人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，並分享領導經驗與洞見。

市場先前傳出超微有意斥資逾新台幣50億元在台設研發中心，台南、高雄皆積極爭取超微落腳。蘇姿丰此次出席論壇，是否藉此機會實際查看環境或討論合作機會，備受關注。

論壇還邀請產業界人士針對「化合物半導體趨勢與應用」和「異質整合與3D封裝」進行討論，並安排沙崙智慧綠能科學城辦公室副主任蔡松伯及南科管理局代表說明政策發展方向。由成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長許渭州探討人才發展與永續議題。（編輯：張良知）1130531