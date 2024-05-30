本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 產經

黃仁勳：IT產業因AI進入新時代 台灣有絕佳機會

2024/5/30 21:17（5/30 22:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，用餐期間他短暫走出餐廳，向現場民眾及媒體致意，對於簽名要求皆來者不拒，甚至有民眾遞上棒球和籃球球衣也照簽不誤，展現十足親和力。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
輝達執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，用餐期間他短暫走出餐廳，向現場民眾及媒體致意，對於簽名要求皆來者不拒，甚至有民眾遞上棒球和籃球球衣也照簽不誤，展現十足親和力。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間宴請供應商，他向現場媒體表示，因為人工智慧（AI），IT產業進入新時代，將是台灣的絕佳機會，台灣會持續位於全球科技業的中心。

黃仁勳今晚在台北市台菜餐廳宴請供應鏈廠商，出席廠商包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢等人皆出席。

黃仁勳於晚間8時20分走出餐廳，向現場民眾及媒體致意，對於簽名要求皆來者不拒，甚至有民眾遞上棒球和籃球球衣也照簽不誤，還貼心為現場記者張羅冷飲，展現親民作風，至8時40分才回到餐廳內。

黃仁勳說，台灣對全球科技業相當重要，包括台積電、廣達、鴻海等眾多公司都在台灣。「這些公司執行長都是我的朋友，今天齊聚聊聊彼此如何打造下一個世代的全球科技業」。

他強調，「因為AI，IT產業進入新時代，將是台灣的絕佳機會（a huge opportunity for Taiwan），台灣將持續位於全球科技產業中心，要好好保持下去。」

被問到是否將在下週舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX）有重大宣布，黃仁勳打趣說要賣個關子，如果先講出來，就不叫做重大宣布了。

黃仁勳今晚作東宴請供應鏈廠商，出席者包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福、緯創執行長林建勳、雲達總經理楊麒令等人，場面相當壯觀。（編輯：潘羿菁）1130530

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北市台菜餐廳宴請供應鏈廠商，包含和碩董事長童子賢（前）等科技業大咖皆出席餐敘。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北市台菜餐廳宴請供應鏈廠商，包含和碩董事長童子賢（前）等科技業大咖皆出席餐敘。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，鴻海董事長劉揚偉（中）也應邀出席。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，鴻海董事長劉揚偉（中）也應邀出席。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈重要夥伴，廣達董事長林百里（前）也現身出席。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈重要夥伴，廣達董事長林百里（前）也現身出席。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，他說，台灣對全球科技業相當重要，包括台積電、廣達、鴻海等眾多公司都在台灣，「這些公司執行長都是我的朋友，今天齊聚聊聊彼此如何打造下一個世代的全球科技業」。中央社記者張皓安攝　113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，他說，台灣對全球科技業相當重要，包括台積電、廣達、鴻海等眾多公司都在台灣，「這些公司執行長都是我的朋友，今天齊聚聊聊彼此如何打造下一個世代的全球科技業」。中央社記者張皓安攝　113年5月30日
輝達執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，現場有民眾遞上棒球和籃球球衣盼獲取親筆簽名，黃仁勳均來者不拒，大展親和作風。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
輝達執行長黃仁勳30日晚間在台北宴請供應鏈廠商，現場有民眾遞上棒球和籃球球衣盼獲取親筆簽名，黃仁勳均來者不拒，大展親和作風。中央社記者吳家豪攝 113年5月30日
#AI
#台灣
#林百里
#施崇棠
#黃仁勳
#劉揚偉
延伸閱讀
輝達創天價市值逼近蘋果 黃仁勳身價達1000億美元黃仁勳逛四平商圈 讚台灣已處於AI中心點傳輝達在台設第2座研發中心 經部：目前沒聽說台達電全方位布局AI 看好今年整體銷量再成長鴻海股東會及電腦展 大秀輝達AI伺服器合作成果
黃仁勳
黃仁勳宴請供應鏈夥伴 童子賢：AI可成為護國群山輝達擴大在台投資AI基礎設施 經長：對台充滿信心
劉揚偉
鴻華交付n7電動車逾2100輛 估第3季9千輛交付完畢鴻華先進股東會 劉揚偉：台灣乘用車年銷售估逾萬輛
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中黑衣者）30日晚間在台北宴請台灣重要夥伴，期間也走出店外向現場民眾及媒體致意，對於簽名、合照要求皆來者不拒。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中黑衣者）30日晚間在台北宴請台灣重要夥伴，期間也走出店外向現場民眾及媒體致意，對於簽名、合照要求皆來者不拒。中央社記者張皓安攝 113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中黑衣者）30日晚間在台北與供應鏈廠商共進晚餐，期間特別走出餐廳向店外守候媒體致意，還大方請在場眾人喝飲料，親自把飲品遞給後方人群。中央社記者張皓安攝　113年5月30日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中黑衣者）30日晚間在台北與供應鏈廠商共進晚餐，期間特別走出餐廳向店外守候媒體致意，還大方請在場眾人喝飲料，親自把飲品遞給後方人群。中央社記者張皓安攝　113年5月30日
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
工研院電腦展秀AI漁搜機隊 擷發推設計技術服務方案
172.30.142.112
更多編輯台推薦新聞：