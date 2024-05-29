輝達創天價市值逼近蘋果 黃仁勳身價達1000億美元
2024/5/29 19:11（5/29 19:22 更新）
（中央社記者張建中新竹29日電）輝達（NVIDIA）股價再創新高，28日收在1139.01美元，市值攀高至2.8兆美元，逼近蘋果（Apple）的2.91兆美元。黃仁勳的身價也隨著水漲船高，達到1000億美元大關，成為全球第15大富豪。
受惠人工智慧（AI）浪潮，輝達營運爆炸性成長，第1季營收達260.4億美元，年增262%，預期第2季營收可望進一步攀高至280億美元，財報與展望皆優於市場預期。
此外，輝達決定進行1拆10股票分割計畫，激勵股價急遽走高，28日收盤達到1139.01美元，再創新高，據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值2.8兆美元，逼近蘋果的2.91兆美元，居美股第3位。微軟（Microsoft）市值約3.2兆美元，居冠。
輝達今年以來市值激增1.578兆美元，增幅達129%。黃仁勳淨資產躍升至1000億美元，折合約新台幣3.23兆元，在彭博億萬富翁指數中成為全球第15大富翁。（編輯：潘羿菁）1130529
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