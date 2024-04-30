被輝達員工曝「很難共事」 黃仁勳：成功本非易事

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（中央社紐約30日綜合外電報導）輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳以令人敬畏的領導風格聞名；有員工爆料，黃仁勳追求完美，「難以共事」。黃仁勳坦言對方說得沒錯，也直言「成就非凡，本來就不是容易的事」。

「財經內幕」（Business Insider）網站今天報導，哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）特派員惠塔克（Bill Whitaker）告訴黃仁勳，輝達員工對執行長的形容包括「要求嚴格、完美主義、不易共事」。

對此，黃仁勳表示他並不感到意外，這些形容「非常貼切」，因為「本來就應該是這樣。如果你要追求非凡成就，本來就不會是件容易的事」。

黃仁勳追求卓越的理念似乎正發揮作用。輝達是全球4間市值突破2兆美元的企業之一。去年，輝達股價在短短8個月內就翻了1倍。

現年61歲的黃仁勳也曾分享他執掌企業的管理風格。本月稍早他告訴史丹佛大學商學研究所（Stanford Graduate School of Business），「從定義上來說」，執行長應可獲得公司內任何人最直接的報告。

黃仁勳透露，他在輝達有50名直接下屬，以隨時了解公司各層面發生的最新情況。

他在2023年紐約時報舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）中說：「直接向執行長報告的人愈多，公司的層級就愈少。」

黃仁勳也將自己的敬業態度歸功於曾在丹尼餐廳（Denny's）當洗碗工。他則是在和創業夥伴吃早餐時，萌生創立輝達的想法。

黃仁勳2023年受訪時曾說，創辦輝達比他所預期的「困難100萬倍」，「沒有任何腦袋正常的人會這樣做」。

黃仁勳在「60分鐘」訪問中也提到，許多人擔心，未來可能有許多工作會被人工智慧（AI）取代，但事實並非如此。

他說，未來人們應該持續掌握最新情況，「因為我們擁有良好的判斷力，也因為有些事情是機器無法理解的。」（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1130430