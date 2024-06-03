黃仁勳談AI感謝台灣 法人：台股看COMPUTEX重頭戲

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講暢談AI商機並感謝台灣供應鏈，台股5月31日因MSCI權重調整殺尾盤，終場下跌190點失守月線。法人表示，台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）活動今天起陸續登場，台美重要大廠高層續對AI產業釋出關鍵風向球，引領本週科技和電子股動向。

美國通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）4月增幅基本符合市場預期，美股5月31日漲多於跌，道瓊工業指數和標準普爾500指數拉尾盤收高，科技股下挫。

道瓊工業指數終場上漲574.84點，或1.51%，收在38686.32點，標準普爾500指數上漲42.03點，或0.80%，收在5277.51點。科技股為主的那斯達克指數下跌2.06點，或0.01%，收在16735.02點，費城半導體指數下跌49.897點，或0.96%，收在5123.359點。

人工智慧AI晶片大廠輝達下挫0.78%，收1096.33美元，台積電美國存託憑證（ADR）挫1.26%，收151.04美元，超微（AMD）小漲0.09%收166.9美元，美超微（Super Micro Computer）下跌5.25%，收784.51美元。

台股5月31日下跌190.26點，收在21174.22點，跌破月線約21190點，成交值放大至新台幣6649.40億元，創4月22日以來單日大量，也是今年來次高量。三大法人自營商賣超76.09億元，投信買超2.20億元，外資及陸資賣超330.57億元，外資連續4個交易日賣超台股，

在台指期淨部位，三大法人5月31日淨空單減少1193口至6928口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少353口至14059口。

本土期貨法人分析，指數編纂公司MSCI（明晟）半年度權重調整5月31日盤後生效，台積電當天最後一盤爆量急殺，台股收跌190點失守月線，收在21174點，5月底半導體與電子股轉弱，航運跌3.29%，航運三雄回測月線，金融股仍未站回月線之上。

展望台股後市，法人指出，市場訊息多空交戰，儘管中國在5月31日宣布取消ECFA部分關稅減讓，不過台北國際電腦展重要活動今天起陸續登場，輝達、超微、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、美超微、安謀（Arm）、聯發科、恩智浦（NXP）、台達電等晶片和電子大廠高層，將在展會中對AI產業釋出關鍵風向球，引領本週科技電子股動向。

超微董事長暨執行長蘇姿丰1日晚間抵台，今天上午將在台北國際電腦展開幕主題演講。

黃仁勳2日晚間在台大體育館發表主題演講，他看好加速運算及人工智慧兩種技術，將改造全球電腦產業，繪圖處理器將促成實體AI產業，他並透露輝達新一代繪圖處理器GPU平台Rubin，規劃2025年第4季量產，2026年推出。

AI伺服器大廠美超微創辦人梁見後1日表示，繼續往台灣擴充，成立新園區，他看好液冷散熱技術，預期將攜手下游廠商推廣，希望2025年市占達到20%至30%。（編輯：楊凱翔）1130603