黃仁勳逛四平商圈 讚台灣已處於AI中心點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭機來台再掀AI熱潮，媒體報導，他將拜會總統賴清德，商談助力台灣發展主權AI等議題。黃仁勳今天現身四平商圈並受訪表示，沒有與賴總統見面的計畫，不過他也強調，台灣已處於AI的中心點。

黃仁勳5月26日晚間與妻子Lori Huang搭機抵達台灣，較預定6月2日在台大體育館主題演講時間提早1週，再度掀起熱議。

媒體報導，黃仁勳此行將拜會賴總統，商談輝達在台投資、AI供應鏈與產業發展，以及助力台灣發展主權人工智慧（AI）等議題。

黃仁勳今天現身四平商圈，他受訪時表示，沒有與總統見面的計畫。不過黃仁勳強調，台灣已經處於AI的中心，利用這個絕佳機會對台灣非常重要。

黃仁勳進一步說，世界上所有使用AI的電腦，很大部分受惠於台灣貢獻，這是一個非常好的開端，台灣持續投資AI，他期待能夠幫忙。

黃仁勳也透露，他已與台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦共進晚餐，張淑芬煮了一些好吃的家常菜。未來也會與供應鏈夥伴見面。（編輯：潘羿菁）1130528