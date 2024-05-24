受惠AI浪潮 黃仁勳身價飆2.9兆元

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）又一個季度業績大放異彩，助共同創辦人黃仁勳的財富一舉超越美國最富有家族華爾頓一家（Waltons）每名成員。

彭博（Bloomberg）報導，黃仁勳淨資產今天躍升至913億美元（約新台幣2.9兆元），在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）上升3名，成為全球第17大富豪。他的財富幾乎全都來自他所持有的輝達3.5%股份，樂觀的銷售預測鞏固了輝達作為AI相關支出最大受益者的地位，帶動輝達股價上漲9.3%。

黃仁勳於1993年與馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）共同創立輝達，並擔任執行長至今。輝達於1999年推出全球第一個圖形處理器（GPU），同年掛牌上市。

黃仁勳現在比沃爾瑪公司（Walmart Inc.）創辦人家族中最富有的3名成員還要富有，其中包括75歲的吉姆．華爾頓（Jim Walton），他的淨資產達865億美元，並共同管理華爾頓企業（Walton Enterprises），這家企業與另一個家族控股公司共同控制沃爾瑪約一半股份。

吉姆．華爾頓的兄長羅伯．華爾頓（Rob Walton）現年79歲，淨資產846億美元，在父親去世後擔任沃爾瑪董事長23年；還有他們74歲的妹妹艾莉絲．華爾頓（Alice Walton），淨資產838億美元。

華爾頓家族的財富加起來接近3000億美元，是全球第2大富有家族，僅次於阿布達比統治家族那哈揚一家（Al Nahyans）。

輝達憑藉其所謂的AI加速器晶片成為AI熱潮的主要受益者，銷售額飆升，市值超過2.5兆美元。

61歲的黃仁勳談到新時代到來，讓投資人頗為振奮。他接受彭博採訪時表示：「這是新工業革命的開始。這真的很令人興奮。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130524