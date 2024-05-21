黃仁勳：全球科技業高度依賴台灣 仍將持續一段時間

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（中央社拉斯維加斯20日綜合外電報導）美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在訪問中被問及兩岸局勢時表示，台灣位處全球科技供應鏈核心，預計科技業高度仰賴台灣的情況仍將持續一段時間。

電腦大廠戴爾（Dell）在美國拉斯維加斯召開全球合作夥伴高峰會「戴爾科技世界2024」（Dell Technologies World 2024），出席活動的黃仁勳對彭博電視（Bloomberg Television）做出以上表示。

在訪問中，主持人指出，儘管在產品層面上，輝達非常關注中國，但從地緣政治觀點來看，美國仍是關鍵巿場主導者。台灣新任總統昨天剛宣誓就職，且輝達仍相當仰賴台積電代工製造晶片，黃仁勳是否仍然關注台灣和中國的情勢？

黃仁勳回答：「台灣是全球科技供應鏈核心，如果沒有台灣，（戴爾創辦人）戴爾（Michael Dell）和我都很難做好自己的工作，也很難為（數位工作流程公司ServiceNow執行長）孟鼎銘（Bill McDermott）和他的公司提供服務。」

「因此，科技業高度依賴台灣，而且這還會持續一段時間。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130521