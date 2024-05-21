本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

黃仁勳：全球科技業高度依賴台灣 仍將持續一段時間

2024/5/21 22:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉斯維加斯20日綜合外電報導）美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在訪問中被問及兩岸局勢時表示，台灣位處全球科技供應鏈核心，預計科技業高度仰賴台灣的情況仍將持續一段時間。

電腦大廠戴爾（Dell）在美國拉斯維加斯召開全球合作夥伴高峰會「戴爾科技世界2024」（Dell Technologies World 2024），出席活動的黃仁勳對彭博電視（Bloomberg Television）做出以上表示。

在訪問中，主持人指出，儘管在產品層面上，輝達非常關注中國，但從地緣政治觀點來看，美國仍是關鍵巿場主導者。台灣新任總統昨天剛宣誓就職，且輝達仍相當仰賴台積電代工製造晶片，黃仁勳是否仍然關注台灣和中國的情勢？

黃仁勳回答：「台灣是全球科技供應鏈核心，如果沒有台灣，（戴爾創辦人）戴爾（Michael Dell）和我都很難做好自己的工作，也很難為（數位工作流程公司ServiceNow執行長）孟鼎銘（Bill McDermott）和他的公司提供服務。」

「因此，科技業高度依賴台灣，而且這還會持續一段時間。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1130521

#台灣
#黃仁勳
#供應鏈
黃仁勳
美股4大指數走揚 台股蓄勢衝21000點大關台股高檔震盪 科技股買盤擴散至AI光學族群
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：