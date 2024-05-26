人工智慧浪潮從雲端到邊緣 AI PC是什麼一次看懂

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台北時間5月21日凌晨，微軟一年一度的開發者大會Microsoft Build 2024在美國西雅圖登場，微軟在會中宣布聯手3大晶片廠、6大電腦業者，共組「Copilot+ PC」生態圈。

一夜之間，從宏碁、華碩、戴爾，到高通（Qualcomm）、英特爾（Intel），紛紛舉行新品發表會或發布新聞稿，宣布AI PC上市的最新進程，AI PC成為最火熱的搜尋關鍵字，尤其6月台北國際電腦展（COMPUTEX）即將到來，將為這波AI PC浪潮炒熱到最高點。

到底什麼是AI PC，為什麼需要AI PC，市場規模有多大？中央社整理專家看法，讓讀者一文看懂AI PC。

什麼是AI PC，與傳統電腦有何不同？

AI PC，顧名思義，就是能夠執行AI運算的個人電腦。傳統電腦運算以CPU（中央處理器）為核心，CPU核心數少，但每個核心結構複雜，適合用來進行複雜的控制與運算。

但新的生成式AI，就像教導小朋友認識貓或狗，問題並不複雜，但背後牽涉大量資料的運算處理，進行「訓練」（training）與「推論」（inference），這時NPU（神經網絡單元）就比CPU更適合派上用場。因為NPU與CPU特性倒過來，其核心數非常多，但每個核心結構簡單，適合用來進行大量重複性的一般運算，也就是俗稱的平行運算。

目前AI PC的定義眾說紛紜，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師黃馨認為，AI PC最關鍵要素就是必須具備NPU，可在本地端執行生成式AI應用程式。

而微軟也提出最新定義，要能支援旗下Copilot AI功能的電腦機種，算力至少要達40 TOPS以上（NPU的單位，1TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作），若離線使用Copilot的機種，算力要45 TOPS以上。另外記憶體容量至少要16GB，儲存容量至少要256GB，電池續航力也有相關要求。

為什麼需要AI PC？

這幾年，由ChatGPT掀起的生成式AI浪潮席捲全球，看好未來各種AI應用發展希望無窮，各大CSP（雲端服務供應商）或企業大舉投入布建AI基礎建設，帶動AI伺服器市場超火熱。

惟聯發科總經理暨營運長陳冠州觀察，目前大部分的LLM（大型語言模型）都放在雲端訓練，他認為這波AI浪潮接下來會逐漸從雲端走向邊緣裝置，帶動AI PC、AI手機市場起飛。

陳冠州所持4大理由包括，AI PC在內的邊緣運算比較便宜；其次如果所有運算都放在雲端，網路傳輸量會相當大；而且龐大的雲端算力所消耗的電力，可能會讓整個電網崩潰掉；第4則是安全性和隱私權，最後大家可能還是會希望資料或運算能放在自己身邊，比較放心。

AI PC市場何時起飛？

華碩共同執行長胡書賓認為，2024年是「AI PC元年」。隨著高通、英特爾、超微等晶片大廠下半年將陸續推出對應AI運算功能的電腦處理器，加上微軟的Copilot人工智慧應用平台下放到PC市場，到時候各種應用出籠，將為使用者帶來全新體驗，刺激PC市場開啟全新的成長週期，而且維持數年。

不過胡書賓也提醒，AI PC市場不是馬上爆發，因為AI要普及，必須硬體、軟體和各種應用服務相互配合，接下來會需要一段業者和消費者共同學習激盪的過程，大家才知道要拿AI用在哪裡，設備迭代改善。

和碩董事長童子賢則比擬，AI不是一個產品，而是科技進展到一個階段後，自然存在環境的重要要素，就像20年前的網際網路，現在大家已經不會去特別強調我的電腦有連網功能，因為這已經像呼吸空氣一樣是自然的存在，他認為把時間拉長看，未來所有電腦都會是AI PC。

AI PC市場規模有多大？

資策會MIC預估，大量AI PC新品將於今年下半年開始進入市場，估計2024年AI PC之於全球PC市場的滲透率約15.7%，2025年倍增到33%，2026年提升到48.4%，到2027年成長到65.9%，等於屆時每3台新電腦，就有2台是AI PC。

剛宣布籌組「Copilot+ PC」生態圈的微軟，準備下放更多Copilot AI應用服務到PC端，微軟已經喊出，目標未來1年要賣出5000萬台AI PC。

同時，英特爾也預告，將於2024年第3季推出代號Lunar Lake的最新處理器，AI效能可達上一代處理器的3倍以上，超過40 TOPS，目標今年全年要出貨超過4000萬顆AI PC處理器。（編輯：林淑媛）1130526