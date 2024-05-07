聯發科推出行動晶片天璣9300+ 台積電4奈米打造

邊緣運算（Edge computing）小百科

為什麼邊緣運算會興起？

過去當需要存取大量資料時，會藉由雲端運算處理。但將資料透過網路傳送至雲端，可能會遇到頻寬不夠、網路狀況不佳導致延遲等問題。

邊緣運算是什麼？

邊緣運算是在靠近資料端的地方外加運算設備處理資料，相對於雲端，上傳再回傳的速度變得更快了，也可能直接離線分析，無需擔憂網路問題。因此被預言到了2022年，將會有高達75%的資料在邊緣端完成處理及儲存。

邊緣運算適合運用在什麼地方？

近年來人工智慧應用特別強調即時影像分析及辨識處理能力，這需要在毫秒或微秒時間內迅速反應，因此像自駕車、AR/VR、無人機等就很適合運用邊緣運算。

（資料來源：工研院、中央社）