聯發科推出行動晶片天璣9300+ 台積電4奈米打造
（中央社記者張建中台北7日電）聯發科今天在深圳召開天璣開發者大會，與Counterpoint聯合業界生態系業者發表「生成式AI手機產業白皮書」，並推出採用台積電4奈米打造的天璣9300+行動晶片。
聯發科技總經理暨營運長陳冠州表示，生成式人工智慧（AI）徹底革新裝置端應用的使用價值，智慧終端裝置是生成式AI普及的關鍵載體。
邊緣運算（Edge computing）小百科
為什麼邊緣運算會興起？
過去當需要存取大量資料時，會藉由雲端運算處理。但將資料透過網路傳送至雲端，可能會遇到頻寬不夠、網路狀況不佳導致延遲等問題。
邊緣運算是什麼？
邊緣運算是在靠近資料端的地方外加運算設備處理資料，相對於雲端，上傳再回傳的速度變得更快了，也可能直接離線分析，無需擔憂網路問題。因此被預言到了2022年，將會有高達75%的資料在邊緣端完成處理及儲存。
邊緣運算適合運用在什麼地方？
近年來人工智慧應用特別強調即時影像分析及辨識處理能力，這需要在毫秒或微秒時間內迅速反應，因此像自駕車、AR/VR、無人機等就很適合運用邊緣運算。
（資料來源：工研院、中央社）
陳冠州表示，透過天璣平台的優勢，聯發科將融合產業生態系開發者的力量，加速構築從雲端到裝置端的AI新生態，推動生成式AI技術在智慧終端裝置的普及，讓更多人享受到全新生成式AI體驗，加速萬物AI時代到來。
聯發科推出的天璣AI開發套件，包括支持全球主流大模型的GenAI Model Hub、生成式AI優化技術及Neuron Studio一站式視覺化開發環境；以模型量化、模型編譯和模型推理技術加速大模型在裝置端的部署，可從數週變成一日。
聯發科表示，天璣AI開發者套件已涵蓋智慧手機、智慧汽車、物聯網、個人電腦等智慧終端裝置，有利各領域生成式AI應用的開發。
聯發科技積極與安謀（Arm）、Google、Khronos、Unreal Engine團隊等產業合作業者進行前瞻技術戰略合作，持續賦能高速拓展的天璣遊戲生態圈。
聯發科指出，天璣9300+採用全大核中央處理器（CPU）架構，8核CPU包含4個Cortex-X4超大核，最高頻率可達3.4 GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720大核，加快大型語言模型（LLM）推理速度，使運算過程更迅捷。
「生成式AI手機產業白皮書」提出生成式AI手機的概念並界定其核心特徵，包含支援大型模型的地端部署或透過雲端協同執行複雜的生成式AI任務，使得生成式AI手機擁有強大的AI算力，不需完全依賴雲端伺服器。
此外，具備多模態模型能力，能夠處理文字、圖片、語音等多種形式的輸入，並生成各種形式的輸出，應用包括翻譯、圖像生成和影片生成等，裝置能夠以自然且直觀的對話模式，迅速回應使用者請求。
白皮書指出，生成式AI手機具備實現上述特點的先進硬體規格，包括但不限於採用先進製程和架構設計的行動運算平台，集成或獨立的神經網路運算單元，高容量且高頻寬的記憶體，以及穩定高速的連接性，同時擁有硬體和系統級的安全防禦。（編輯：張良知）1130507
- 2024/05/07 14:09
- 聯發科推出行動晶片天璣9300+ 台積電4奈米打造2024/05/07 14:08
- 2024/04/30 09:20
- 2024/04/27 10:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。