聯發科陳冠州看好AI 將從雲端下凡走入電腦手機

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）AI浪潮席捲，聯發科總經理暨營運長陳冠州從經濟性、網路資源、節電，以及隱私安全等4理由，看好這波AI浪潮未來將從雲端逐漸走向電腦、手機等邊緣裝置（Edge）。

面對這波AI浪潮，陳冠州笑稱，除了買股票的人，現階段，大部分人似乎並未感受到AI對生活帶來多大改變。

他分析，AI一開始錢會花在Infrastructure（基礎建設），例如雲端伺服器、網路設備等，民眾不容易感受到，但接下來，包括產品和服務的創新，這波AI浪潮會逐漸從雲端，走向如電腦、手機等邊緣裝置。

陳冠州觀察，雖然目前大部分的LLM（大型語言模型）放在雲端訓練，但他看好未來會逐漸進入邊緣裝置，主要有4大理由。

首先邊緣運算比較便宜；其次，如果所有運算都放在雲端，網路傳輸量會相當大；第3，龐大的雲端算力所消耗的電力，可能會讓整個電網崩潰；第4是安全性和隱私權，最後大家可能還是會希望資料或運算能放在自己身邊，比較放心。

對於聯發科而言，這將是全新機會，聯發科是產品公司，包含個人、家庭、企業用，1年約有20億個終端裝置內建聯發科的晶片，未來這些邊緣裝置將配備AI運算能力。法人也認為，AI效應擴散，將衍生出第2代AI概念股，像是宏碁、華碩等3C廠商有望出線。（編輯：郭無患）1130427