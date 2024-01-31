聯發科第1季營收年增上看35% 全年可望成長

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（中央社記者張建中新竹31日電）聯發科2023年第4季歸屬母公司淨利新台幣256.63億元，季增38.9%，每股純益16.15元。聯發科預期，2024年第1季營收將約新台幣1218億至1296億元，較2023年第4季持平至減少6%，年增27%至35%，全年可望成長。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。隨著手機客戶需求回溫，聯發科第4季營收攀高至1295.62億元，季增17.7%。因有利的產品組合，毛利率攀升至48.3%，較第3季揚升0.9個百分點，歸屬母公司淨利256.63億元，季增38.9%，每股純益16.15元。

聯發科2023年總營收4334.46億元，減少21%，毛利率47.8%，下滑1.6個百分點，歸屬母公司淨利769.79億元，減少34.8%，每股純益48.51元。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，2024年將持續推進旗艦級手機晶片、無線連網、企業級特殊應用晶片（ASIC）、車用電子及安謀（Arm）架構運算等新領域，其中部分業務預計自2025年底量產。

蔡力行說，2024年將是聯發科下一個成長階段的開始。無所不在的人工智慧（AI）需要更強大的運算能力和更快的傳輸支持，聯發科無論在邊緣運算或是雲端運算，都具中長期成長機會。

蔡力行預估，2024年全球智慧手機出貨量將成長低個位數百分比（約1%至3%），至12億支，5G滲透率將攀升到61%至63%。全球5G持續升級和旗艦手機晶片市占率擴張，是今年手機業務的重要動能。在客戶於2023年第4季強勁補貨後，2024年第1季手機業務可能小幅季減。

智慧裝置平台部分，蔡力行表示，2024年第1季電視、平板電腦和寬頻產品可望成長，將抵銷其他消費性電子產品的季節性下降，預期智慧裝置平台營收將與2023年第4季持平。

電源管理晶片方面，蔡力行說，因季節性和部分產品在過渡階段，預期2024年第1季電源管理晶片營收將較2023年第4季下降。

蔡力行表示，隨著庫存狀態較去年同期正常，預期第1季營收將約1218億至1296億元，年增27%至35%，毛利率維持在45.5%至48.5%水準。2024年將是成長的一年，毛利率也將維持與第1季相當水準。

聯發科今天還宣布高階人事異動，總經理陳冠州於2月1日起擔任總經理暨營運長，執行副總經理暨財務長顧大為於2月1日起將擔任共同營運長及公司執行副總經理暨財務長。（編輯：楊蘭軒）1130131