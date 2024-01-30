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聯發科新竹高鐵大樓開工 蔡明介：展現對科技業信心

2024/1/30 12:11（1/30 13:11 更新）
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聯發科30日舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，董事長蔡明介（前中，手持香者）親自出席。中央社記者張建中攝 113年1月30日
聯發科30日舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，董事長蔡明介（前中，手持香者）親自出席。中央社記者張建中攝 113年1月30日
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（中央社記者張建中新竹30日電）聯發科今天舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，預計2027年落成，董事長蔡明介表示，這代表聯發科對台灣IC設計產業堅定承諾，與對科技業未來的信心。

蔡明介說，台灣IC設計業能在國際上取得重要地位，有賴於政府早期帶動與企業界過去多年研發投入，相信更多研發投入、培育更多科技人才，一定能為未來產業帶來更大成長力道。

蔡明介表示，新竹高鐵辦公大樓將提供更寬敞空間，吸引更多優秀人才加入聯發科，為台灣科技發展注入新的動力。大樓預計2027年完工，地上12層、地下5層，可容納3000人，採取黃金級綠建築標章規格打造。

他說，建築融入城市規劃開發，基地內百年榕樹和十三甲伯公廟打造成老樹人文公園，供民眾使用；此外，將興建空中連通橋，並開放民眾使用，展現對社區關懷與承諾。他期待新竹高鐵辦公大樓完工後，與開發完成的新竹生醫園區串聯成科技綠廊，成為新地標。

蔡明介表示，隨著聯發科持續全球開展市場，將繼續鞏固科技產業領先地位，期待政府對於IC設計產業提供更好政策支持，讓IC設計產業在世界科技舞台上取得更重要地位，繼續扮演推動全球經濟發展的角色。（編輯：楊凱翔）1130130

#IC設計
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