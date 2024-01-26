國安基金第8次護盤明細 買15檔個股靠台積電大賺83億
2024/1/26 15:18（1/26 15:32 更新）
（中央社記者謝方娪、張璦台北26日電）國安基金第8次護台股已在2023年12月25日順利完成退場，根據國安基金揭露當次護盤持股明細，共買進15檔個股，涵蓋科技、傳產及金融股，其中以買賣台積電淨賺新台幣83.18億元最多，占此次處分淨利近8成。
考量俄烏戰爭與通膨等利空夾擊，國安基金於2022年7月13日起進場護台股，2023年4月13日拍板退場，結束275天（181個交易日）史上最長護盤任務，投入總金額達545.08億元，為史上第3高。國安基金2023年12月25日將當次護盤持股全數出清，股票處分淨利逾104.37億元。
根據國安基金揭露當次護盤持股明細，共買進15檔個股，投入總金額中，有近66%、達358.63億元重壓權值股台積電，13%買進聯發科，7%資金敲進台達電，另買入廣達、鴻海及日月光投控3檔科技股。
金融股方面，國安基金當次護盤敲進富邦金、國泰金、玉山金及中信金4檔，並買入統一、台塑、南亞、台化、台塑化5檔傳產股。
國安基金當次護盤持有的15檔個股中，12檔最後有獲利，其中靠買賣台積電淨賺83.18億元最多，占當次護盤處分淨利近8成；其次是買賣聯發科淨賺逾6.71億元、買賣台達電淨賺逾6億元。
至於3檔投資虧損的個股，分別為買賣鴻海淨損近620萬元、買賣玉山金淨損近754萬元、買賣台化淨損1717萬元。（編輯：張良知）1130126
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